TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Gazi Meclis 101 yaşında...



TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu için toplandı. https://t.co/ETYGlsPyH3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2021

"Meclis iradesini hedef alan her türlü hukuk dışı müdahale milleti hedef almış demektir"

Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

"Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Muhtıra, darbe, girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir. Mili iradeye saygı göstermenin ilk şartı TBMM'nin iradesine saygı göstermektir."

[Fotoğraf: AA]

23 Nisan özel oturumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kabine üyeleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi şeref locasından izledi.

CHP ve MHP genel başkanları da salondaydı.

"Demokrasiye sahip çıkmak görevimiz"

AK Parti adına Grup Başkanı Naci Bostancı konuştu.

"Demokrasiye sahip çıkmak görevimizdir. Millet iradesinin temsil edildiği bu mekanda her tür müzakere çok kıymetlidir, çünkü milletin nabzı burada atar."

"Meclis hiçbir vesayeti ve gölgeyi kendi üzerinde hissetmemeli"

CHP adına Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı.

"Bu Meclis'in kendi yetkileri konusunda titiz davranması yetkilerinin gaspına sessiz kalmaması gerekir. Bu meclisin hiçbir vesayeti, hiçbir gölgeyi üzerinde hissetmemesi gerekir, Meclis'in kendi özgür iradesiyle çıkardığı yasalara yürütme organının uyup uymadığının denetlemesi gerekir."

[Fotoğraf: AA]

"Darbe heveslileri gece yarısı bildirileriyle kendini gösteriyor"

MHP adına ise Grup Başkan Vekili Erkan Akçay söz aldı.

15 temmuz darbe girişimini hatırlatı ve uyardı.

"Meclisimiz bugün de darbe ve vesayet heveslilerine karşı tedbirli olmak zorundadır. Bunlar hala en şeytani kılıkta süslü maskelerle bazen gece yarısı bildirileriyle kendini göstermektedir. Bunlara hatırlatırız ki devlet, millet uyumaz emekliye ayrılmaz."

"Milli egemenliğin ilk şartı Millet Meclisi'dir"

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da "Milli egemenliğin ilk şartı Millet Meclisi'dir" dedi.

"Milli egemenlik milletin her ferdine kendi iradesinin Meclis'te var olduğunu hissettirerek parlamentonun her türlü keyfi müdahaleye karşı itibarını koruyarak mümkün olur."

