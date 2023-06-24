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Gündem
AA 24.06.2023 11:22

Tatilde 30 bin 529 personel yol güvenliği için görev alıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 30 bin 529 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Tatilde 30 bin 529 personel yol güvenliği için görev alıyor
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.


Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği videoda da yola çıkacak sürücülere sürüş güvenliği konusunda önerilerde bulunuldu.

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Ali Yerlikaya Kurban Bayramı Trafik İçişleri Bakanlığı
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