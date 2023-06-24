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Gündem
AA 24.06.2023 03:14

TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyon üyeliklerine yapılan seçime dair Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

Buna göre, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt,

Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel,

Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,

İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,

Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu,

Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,

Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık,

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık,

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek,

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman seçildi.

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