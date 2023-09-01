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Gündem
AA 01.09.2023 01:41

Tarımsal üretimde arabuluculuk dönemi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulamasının bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Tarımsal üretimde arabuluculuk dönemi
[Fotoğraf: Depophotos]

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılacak davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulmasını dava şartı olarak düzenleyen kanun hükmünün usul ve esaslarını içeren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı bilgisini veren Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu uyuşmazlıklarda sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular, bu eğitimi alanların bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilecek.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda basit yargılama usulü uygulanacak ve bu davalar ivedi olarak görülecek."

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Tarım Üretimi Yılmaz Tunç
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