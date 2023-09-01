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Gündem
AA 01.09.2023 00:37

Türkiye Aile Destek Programı: Ağustosta 4,37 milyar lira ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Ağustos 2023'te 4,37 milyar lira ödendiğini duyurdu.

Türkiye Aile Destek Programı: Ağustosta 4,37 milyar lira ödendi

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı güçlü sosyal yardım vizyonu çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bakan Göktaş'ın, açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografikteki bilgilere göre, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Ağustos 2023'te 4,37 milyon lira, aile odaklı bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla evde bakım yardımı hizmeti kapsamında ise 2,8 milyar lira ödeme yapıldı.

Ay içinde Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında 576 milyon lira, engelli ve yaşlı aylığı kapsamında 3,72 milyar lira, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı kapsamında 139,2 milyon lira, Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında 39 milyon lira, Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı kapsamında 26,3 milyon lira, Asker Çocuğu Yardımı kapsamında 443 bin lira, Doğum Yardımı kapsamında 26,8 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemesi Devlet Desteği
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