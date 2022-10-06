Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Gıda konusu aslında uzunca bir dönem sanki bir ithal ikamesiyle sağlanabilecek bir şey gibi görüldü. Ama sonradan fark edildi ki gıda son derece stratejik ve güvenlik meselesi. Biz bunu önce pandemide yaşadık. Pandemide çiftçi tarlasına, bağına, bahçesine gidemez oldu ve sonrasında da bir gerek tedarik gerekse de üretim zincirinde kırılmalar yaşandı. Sanki bu yetmezmiş gibi bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Bir anda dünya panik oldu. Gıda milliyetçiliği kavramı çıktı mesela. Koca koca ülkeler kendi ürettikleriyle kendi vatandaşlarını ancak doyurabileceklerini düşünmeye başladılar.

Ülke olarak gerçekten bizim üreticimiz her daim olduğu gibi bu pandemi döneminde de, Rusya-Ukrayna savaşında da üretmeye devam etti. Bu bizim için çok önemliydi. Biz burada önemli bir fırsat yakaladık ve üretim zincirimizde, tedarik zincirimizde önemli bir aksilik olmadı. Aksine gerekirse ihracat da yapabiliriz dedik ve ihracatımızı artırdık. Dolayısıyla dünyanın hazırlıklı ülkelerinden birisiydik. Zaten tarım sektörü de dahil olmak üzere diğer sektörlerde de bu bizim çalışkanlığımız ve azmimiz devam ettiği için dünyanın en hızlı büyüyen 2. ülkesi olma sıfatını da elde etmiş olduk o pandemi dönemlerinde. Dolayısıyla o tamamıyla sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ülke olarak aldığımız tedbirler ve bu tedbirlere de harfiyen uyan üreticilerimiz sayesinde oldu.

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