Tarihi komisyon İmralı'ya gidecek mi?

Tarihi komisyon saat 14.00'te 18'inci kez toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.

Kapalı oturumda, siyasi partiler düşünce ve önerilerini paylaşacak.

Öte yandan CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı. CHP adına açıklama yapan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.