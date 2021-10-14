Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA ]
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.
Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.
Türkiye’ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.
Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.
Etiketler: Afganistan Son Dakika Taliban
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