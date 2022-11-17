İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Varto ilçesinde takibi yapılan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Allah, Kahraman Jandarma'mızı korusun...''