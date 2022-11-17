Takip edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi
Muş'un Varto ilçesinde Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada, PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Varto ilçesinde takibi yapılan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Allah, Kahraman Jandarma'mızı korusun...''
İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi????????????— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 17, 2022
Allah, Kahraman @Jandarma'mızı korusun... pic.twitter.com/kqCkNcs1OG
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