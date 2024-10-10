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Gündem
AA 10.10.2024 11:52

Tahliyeler için 2 Türk gemisi Beyrut Limanı'ndan ayrıldı

Katil İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti.

Tahliyeler için 2 Türk gemisi Beyrut Limanı'ndan ayrıldı

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, dün Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilere Beyrut Limanı'nda yüklerin boşaltılmasının ardından siviller alınmaya başlandı.

Tahliye kapsamında TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek sivillerin bindirilme işlemi tamamlandı.

Çoğunluğu Türk olan siviller ile Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülke vatandaşlarının da alındığı iki gemi, Beyrut Limanı'ndan ayrıldı.

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında limandan ayrılan amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçti.

Gemiler 300 ton insani yardım ulaştırmıştı

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesiyle Mersin Limanı'ndan ayrılıp dün Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

Limana yanaşan gemiler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Çevre Bakanı ve Hükümet Acil İşler Komitesi Başkanı Nasır Yasin, Lübnan Yüksek Yardım Kuruluşu Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayr ve diğer ilgililer tarafından törenle karşılanmıştı.

İnsani yardım malzemelerinin boşaltılmasının ardından denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemilere Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşlarının da arasında bulunduğu siviller alınmaya başlanmıştı.

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