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TRT Haber 10.10.2024 11:31

Bakan Işıkhan: İstihdamda olumlu görünüm devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor" dedi.

Bakan Işıkhan: İstihdamda olumlu görünüm devam ediyor
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Işıkhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor. İşsizlik oranı son 16 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı.

İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz." 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam
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