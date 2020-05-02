İnfaz yasası yürürlüğe girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli sayılanlar ile birlikte 90 binden fazla hükümlü yasadan yararlandı. Bu kişilerin yeniden suça karışmamaları için yeni tedbirler alındı.

Tahliye edilenlerin bilgileri İçişleri ve Aile bakanlıkları ile paylaşıldı

İnfaz yasası ile cezaevlerinden tahliye olan ve izinli sayılan hükümlülerin takibi için 3 bakanlık el ele verdi. Adalet Bakanlığı bu kişilerin bilgilerini İçişleri ve Aile bakanlıkları ile paylaştı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi" daha önce mağduriyete uğramış kadınlarla iletişim halinde. Mağdurlara kendilerini tehlikede hissettikleri anda neler yapmaları gerektiği anlatılıyor. Kadına şiddet sabıkası bulunan hükümlülerin mağdurlarla karşılaşmaması sağlanıyor.

Denetimler artırıldı

Öte yandan İçişleri'ne bağlı kolluk kuvvetleri de denetimlerini arttırdı. Cezaevinden tahliye olmuş ya da izinli çıkmış hükümlünün tekrar suç işleme şüphesi varsa yakın takibe alınıyor.

Ayrıca Adalet Bakanlığı'na bağlı uzmanlar da bu kişiler ile sık sık iletişim kurup suça karışmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.