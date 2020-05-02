Biri Atatürk Havalimanı'nda, diğeri Sancaktepe'de. İstanbul'un iki yakasına salgın, deprem ve afet durumlarında kullanılması planlanan hastanelerin yapımı sürüyor.

Sancaktepe’de yapımı süren bin 8 yataklı hastanenin inşaat çalışmalarında ekipler gece gündüz çalışıyor. Binaların çelik konstrüksiyon, duvar ve çatısını yerleştirme çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Avrupa yakasında yapımı süren Yeşilköy Hastanesinde de kaba inşaat bitti. Çalışmalar artık iç mekanda yoğunlaşmaya başladı. 1008 yatak kapasiteli hastanenin zemin döşeme kaplamaları bitti, elektrik tesisatı tamamlandı. Sırada, iç mekan ve çevre düzenlemesi var.

Yapımına 9 Nisan’da başlanan hastanelerin 24 Mayıs'ta hizmete alınması planlanıyor.