Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 6 gemi daha yola çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 6 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha yola çıktı.
Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2022
Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.#MSB
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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