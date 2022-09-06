Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 03:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hırvatistan Büyükelçiliği'ne Yavuz Selim Kıran atandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı.
Hızlan'dan boşalan büyükelçilik görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Hırvatistan
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