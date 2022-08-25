Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 3 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan üç geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında üç gemi daha yola çıktı.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan 2, Pivdennyi Limanı’ndan 1 olmak üzere toplam 3 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi yapılacak" ifadelerine yer verildi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna’nın;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2022
- Odessa Limanı’ndan 2,
- Pivdennyi Limanı’ndan 1 olmak üzere toplam 3 gemi hareket etti.
Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi yapılacak. #MSB
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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