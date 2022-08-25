Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında üç gemi daha yola çıktı.

Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan 2, Pivdennyi Limanı’ndan 1 olmak üzere toplam 3 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi yapılacak" ifadelerine yer verildi.