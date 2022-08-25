Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.