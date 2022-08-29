Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı.

Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.