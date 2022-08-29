Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl koridoru işliyor: Ukrayna'dan 3 gemi daha yola çıktı
[Fotograf: AA]
Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Ukrayna
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