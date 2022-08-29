Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek."