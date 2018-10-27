Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'den Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arbistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti zanlılarının Suudi Arabistan'da yargılanacağını açıkladı.

Dün Adalet Bakanlığı, 18 şüphelinin Suudi Arabistan'dan iadesinin istendiğini açıklamıştı. Talepname Dışişleri Bakanlığına gönderilmişti.

Bakanlığın açıklamasında şunlar yer almıştı:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir.26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: TRT Haber