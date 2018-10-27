Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı,, 8 kuruma atama yapıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdullah Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na atandı.

Mülkiye Başmüfettişi Ali Çelik, İller İdaresi Genel Müdürü oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ayaz da kurumlarının Genel Müdürlüklerine atandı.

Mülkiye Müfettişi Mehmet Alparslan Işık Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına getirildi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Bülent Tekbıyıkoğlu atandı.

Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılıklarına Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir ve Sebahattin Bayram, Sinema Genel Müdür Yardımcılığına ise Mustafa Selçuk Yavuzkanat getirildi.

Sayıştay'a 5 yeni üye

Bu arada Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için Genel Kurulda yapılan seçim sonuçları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ömer Akdoğan, Belma Akyüz, Mehmet Altıntaş, Abdülkadir Dere, Ramazan Yalçın Sayıştay'ın yeni üyeleri oldu.

Kaynak: TRT Haber