Azerbaycan ile Türkiye arasında geçen yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi hayata geçiriliyor.

Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifi, 3 Şubat Perşembe günü Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/Wl53YBfnh1 pic.twitter.com/zuQEnXDtNj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2022

Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı.

Azerbaycan ile Türkiye'nin askerî ve savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri, Azerbaycan Milli Meclisi tarafından da onaylandı.