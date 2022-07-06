“Bir gece ansızın gelebiliriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ifadeyle askeri operasyonların her an olabileceğine işaret etmişti. Aralıksız sürdürülen operasyonlar ise hem Suriye’nin kuzeyinde hem Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı devam ediyor.

"Operasyonların fevkinde olanı da en güçlü vakitte gerçekleşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat için çalışmaların sürdüğünü ve vakti geldiğinde başlayacağını söylemişti.

“Bu konuyla ilgili olarak benim her zaman bir ifadem var; bir gece ansızın gelebiliriz. Hiç telaşa gerek yok. Aceleye gerek yok. Biz zaten şu anda o bölgede çalışıyoruz. Malum, bir taraftan Irak’ın kuzeyindeki çalışmalarımız, bir taraftan yine aynı şekilde Suriye’nin kuzeyinde, Afrin’de vesaire çalışmalarımız var.

Bu arada tabi üzüntümüz büyük, şehitlerimiz de oluyor ama onlara 1’e 10 bedelini ödetiyoruz. Şu anda bu harekât yürüyor. Ama tabii şu ana kadar anlaşılanın veya anladığınızın ötesinde beklentiler var. Onun da farkındayım. Biraz sabırlı olursak, biz şu anda peyderpey yürüttüğümüz operasyonların fevkinde olanı da inşallah en güçlü şekilde vakti saati geldiğinde gerçekleştiririz.”

[Grafik: TRT Haber]

40 terörist etkisiz

Son olarak, terör örgütlerine ağır darbe Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Böylece 2 günde 31'i Suriye'nin kuzeyinde toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Terörle mücadeledeki son durumu Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TRT Haber’de değerlendirdi.

“Gereken neyse yapılıyor. Daha düne kadar binli rakamlarla ifade edilen sayılar artık onlu rakamlara düşmeye başladı. Bu kaybın terör örgütü açısından çok büyük anlamı var.”



Terörle mücadeledeki son durumu Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/zFixJpp8aY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 6, 2022

"Harekat eninde sonunda başlayacak"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Suriye'nin kuzeyinde beklenen olası harekatın adımlarının atıldığını belirterek, şöyle konuştu.

"Harekat eninde sonunda başlayacaktır. Topçu atışları duyulunca bize soruluyor “harekat başladı mı?” diye. Hayır. Bu atışlar rutin. Peyder pey adımlardan biri bu. Duran bir mücadele yok zaten. Harekatla kıyaslanacak mücadeleler oluyor son zamanlarda."

"Teröristleri refere edecekleri bir yer yok"

2 günde 40 teröristin etkisiz hale getirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Başbuğ, örgütlere destek veren ülkelerin de bu durumdan endişe ettiğine değindi.

"40 az değil. Düne kadar binli rakamlarla ifade edilen sayılar onlu rakamlarla ifade ediliyor. Bu kaybın terör örgütü açısından çok büyük anlamı var. Mahdut olan çapulcu sürüsünü sahada bu şekilde yok ettiğinizde refere edeceğiniz bir yer yok. Bunlara destek veren devletler bunun farkında."

"Bu mücadeleyi yürütmek Mehmetçiğimize has bir olay"

Başbuğ, bölgede çok ciddi çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek, Mehmetçiğin çok zor bir görevi yaptığının altını çiziyor.

"Mümbiç deyince aklıma ABD, Rusya, verilen sözler, mutabakatlar geliyor. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ülkemize ziyarette bulundu. Rusya olası harekatla ilgili tek söz edemez. Çünkü verilen sözler var, atılan imzalar var. Fakat biz yapılan tüm saldırıları bize verilmiş sözlerin olduğu bölgelerden alıyoruz. Bu bölgedeki amaç da huzura dönmüş bölgeyi tersine çevirmek.

Allah’a şükür öylesine kararlı bir süreç yürüyor ki, teröristlere anında verilen cevaplar, sahadan alınan istihbaratlarla manevraların örtüşmesi, devletin verdiği destek, güvenlik güçlerinin hazırlığında teyakkuzda olan bir yapı görüyorusunuz. Böyle bir mücadeleyi yürütmek maddi manevi kolay işler değil. Bu sadece Mehmetçiğimize has bir olay."

"Bayramdan sonra harekat şekillenmeye başlayacak"

Olası harekatın bölgede terörün sonunu getirecek bir adım olduğunun altını çizen Başbuğ, harekatın bayramdan sonra daha da şekillenceğini söylüyor.

"Yunanistan bağımsız gibi görünse de küstah ve haddini aşan tavrı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO denklemi gibi olayların hepsinin odak noktası yapılacak olan harekat. ABD’ye dikkat edin ne zaman biz harekatla ilgili bir şey konuşsak bir anda Yunanistan’ın ilginç tavırlarıyla karşılaşıyoruz. Rakka’da yılanın başı ezildiğinde yılanın başı Girit’te oynuyor. Bizim öngörümüz bayramdan sonra ASTANA’dan sonra bu harekat daha da şekillenecektir.

İşte o zaman her gün bir olayla mücadele etmek yerine bir gün ve topyekün terörle mücadele edeceğimiz bir döneme başlayacağız. Bölgedeki terör ve teröristin sonu olacak. Çünkü Irak’ta da çok büyük panik var. Liderler kaçıyor. Metne YPG tanımının da eklenmesi çok önemli. Biraz sabır ve gayretten sonra bölgedeki çapulcuların kendine yer bulamacağı şekilde dağılacağını düşünüyorum."

"Hem iç hem dışta mücadele sürüyor"

Başbuğ, Türkiye'nin mücadelesinin dışarıda sürerken içeride de devam ettiğine değiniyor.

"Terörle mücadele deyince sadece Suriye’nin kuzeyine, Pençe harekatına odaklanıyoruz ama başka mücadeleler de var.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu 14 gözaltı, Mersin merkezli DEAŞ operasyonu 27’ye yakın şüpheli vardı, çoğunun adliyede işlemleri devam ediyor. İstanbul’da PKK operasyonları gün aşırı oluyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Türkiye, terörden çok çekti açıklaması gerçek. Türkiye hem dışarda hem içeride çok ciddi mücadele veriyor. Devlet ve millet destekli.

Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi harekatların diğer coğrafyalara yayılacığını düşünmek ABD’nin, Rusya’nın en büyük endişesi."