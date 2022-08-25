Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanıldı.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/65onMmxQQy
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