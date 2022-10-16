Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" sözleri yer aldı.

Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/TEpuJ2LWO1