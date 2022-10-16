Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" sözleri yer aldı.
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/TEpuJ2LWO1
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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