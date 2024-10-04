Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."



