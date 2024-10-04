Duman 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.10.2024 10:37

Antalya'da helikopter destekli acil yardım

Antalya’da Adrasan-Likya yolu üzerinde kalp rahatsızlığı yaşayan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopter yetişti.

Helikopter destekli kurtarma anlarına ilişkin görüntüyü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kalp rahatsızlığı geçiren vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Yerliakaya, şu ifadelere yer verdi:

"Dün Antalya’da Adrasan-Likya yolu üzerinde bir vatandaşımız kalp rahatsızlığı yaşadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 1 helikopter rahatsızlanan vatandaşımızı bilinci açık bir şekilde 112 Acil Sağlık Ambulansına yetiştirdi.

Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Hastalanan vatandaşımızı hastaneye yetiştirmek için gece şartlarında ve rüzgarda büyük çaba gösteren Sahil Güvenlik ekibimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun"

 

ETİKETLER
112 Acil Çağrı Merkezi Ali Yerlikaya Antalya Sahil Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Programı" paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
11:41
Sağlık Bakanlığı "normal doğum"u teşvik edecek
11:41
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEKNOFEST'te
11:35
Manisa'da 5 kilometre derinlikteki magma odasında püskürme riski tespit edildi
11:14
Kuyumcular mercek altında: 36 ilde denetimler sürüyor
11:35
SOLOTÜRK pilotları KAAN'ı büyük heyecanla bekliyor
Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor
Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor
FOTO FOKUS
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ