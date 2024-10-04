Antalya'da helikopter destekli acil yardım

Helikopter destekli kurtarma anlarına ilişkin görüntüyü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kalp rahatsızlığı geçiren vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Yerliakaya, şu ifadelere yer verdi:

"Dün Antalya’da Adrasan-Likya yolu üzerinde bir vatandaşımız kalp rahatsızlığı yaşadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 1 helikopter rahatsızlanan vatandaşımızı bilinci açık bir şekilde 112 Acil Sağlık Ambulansına yetiştirdi.

Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Hastalanan vatandaşımızı hastaneye yetiştirmek için gece şartlarında ve rüzgarda büyük çaba gösteren Sahil Güvenlik ekibimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun"