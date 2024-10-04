Duman 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.10.2024 10:30

Emine Erdoğan'dan "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Programı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla gerçekleştirilen "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır. Kendisinden önce bu yollardan başarıyla geçen tüm kadınların gerçek hikayelerinin, yeni anne adayları için en güçlü ilham ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında tanıtım toplantısına ilişkin görüntülere de yer verdi.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan Kadın Doğum
Sıradaki Haber
Oruç Reis Gemisi yarın Somali yolcusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
11:41
Sağlık Bakanlığı "normal doğum"u teşvik edecek
11:41
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEKNOFEST'te
11:35
Manisa'da 5 kilometre derinlikteki magma odasında püskürme riski tespit edildi
11:14
Kuyumcular mercek altında: 36 ilde denetimler sürüyor
11:35
SOLOTÜRK pilotları KAAN'ı büyük heyecanla bekliyor
Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor
Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor
FOTO FOKUS
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ