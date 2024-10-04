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Gündem
TRT Haber 04.10.2024 09:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'dan Adana'ya geçecek.

Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen ve TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest'te teknoloji tutkunlarıyla bir araya gelecek.

TEKNOFEST Adana'da üçüncü gün etkinliklerle sürüyor
TEKNOFEST Adana'da üçüncü gün etkinliklerle sürüyor

Erdoğan'ın festivalde yapacağı konuşmasında, Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki başarılarına ve yeni hamlelerine vurgu yapması bekleniyor.

Ayrıca terörle mücadele ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konulara da değinmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından yarışlarda ödül alanlara plaketlerini de verecek.  

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Adana Teknofest Recep Tayyip Erdoğan
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