Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
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