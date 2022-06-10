Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Son Haberler
- 15:39
- 15:31
- 15:09
- 15:05
- 15:34
Sıradaki Haber
Trendyol soruşturmasında ara karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz