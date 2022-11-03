Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 16:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadeleri yer aldı.
Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/naB6LTnUou
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/YPG
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