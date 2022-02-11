Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde darbe vurmaya devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek!"