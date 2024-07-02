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TRT Haber 02.07.2024 13:26

Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların 285’inin uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz gibi suçlardan adli kaydı olduğu belirlendi.

Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülke genelinde bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini belirtti.

Yasa dışı yollara başvurulara gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahsın gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan şahıslardan 285'inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan adli kaydı olduğu tespit edildi.

"Provokasyonlara gelmeyelim"

Vatandaşlara seslenen Yerlikaya, "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım.  Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." dedi.

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