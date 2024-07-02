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TRT Haber 02.07.2024 12:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Eski Bakan Özhaseki, görevini yeni Bakan Kurum'a devretti. Bakan Kurum, "Görev aldığım her işte amacım, hedefim aziz milletimize hizmet etmek oldu. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı.

Bakan Kurum'a görevinde başarılar dileyen Özhaseki, "Ülkeye çok hizmetler ettik. Artık bugün görevimi tamamlıyorum. Bana düşen bir şey varsa elbetteki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim

Mehmet Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım bir arkadaşıma, kardeşime devrediyorum. Başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşimin yapacağına inanıyorum. Ülkeye çok hizmetler ettik. Artık bugün görevimi tamamlıyorum. Bana düşen bir şey varsa elbetteki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşime başarılar diliyorum. Haklarınızı helal edin"

 

"Hedefim aziz milletimize hizmet etmek oldu"

Deprem dönüşümü çalışmalarına hız kazandıracaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Kendiliğinden yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Görevi bana tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 94'ten bu yana gerek belediye başkanlığı, bakanlık, genel başkanlık görevlerinde örnek aldığımız sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Farklı görevlerde çalıştılar, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım, hedefim aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturduk. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kendiliğinden yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli görevlerinden birtanesi. Yeşilimizi gözümüz gibi koruyacak, güzelliğe güzellik katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Çevre komisyonu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine aynı uyumu göstermek üzere bu noktada artırmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlıkta birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımla birlikte aynı amaç doğrultusunda devam edeceğiz."

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki Murat Kurum
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