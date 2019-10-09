Suriyeli kanaat önderleri Gaziantep’te bir araya gelerek, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Fırat’ın doğusunda bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Türkiye bir operasyon başlatmıştır.

"Türkiye'nin yanındayız"

Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye’nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz.

"Türkiye'nin desteğiyle yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz"

Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye’nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz."

Kanaat önderleri ayrıca, terörün karşısında olduklarını, operasyonu desteklediklerini, Suriye'yi böldürmeyeceklerini ve ülkelerine geri dönmek istediklerini belirtti.

Kaynak: TRT Haber