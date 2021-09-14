Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 11:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Mardin Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Mardin Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan 6 kişiden ikisinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/6bLcoxfh2Y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Mardin Terör Örgütü
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