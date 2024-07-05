Çok Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.07.2024 17:31

Suriye'deki bayrak provakatörü yakalandı

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada "Bağımsızlığımızın sembolü olan bu vatan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalanmıştır" denildi.

Suriye'deki bayrak provakatörü yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Türkiye'de 30 Haziran gecesi Kayseri'de başlayan ve ardından diğer illere sıçrayan Suriyeli mültecilere ait ev ve işyerlerine yönelik eylemler sonrasında Suriye’nin kuzeyinde Türkiye karşıtı protestolar meydana gelmiştir.

Türk bayrakları yakılmış, Türk plakalı araçlara saldırılmış, Türk askerlerine karşı eylemler düzenlenmeye çalışılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Güçleri yapılan bu hareketlere karşı sessiz kalmamış, gerekli adımları en sert şekilde atmış ve olayları provoke edenleri bir bir yakalamış, yakalamaya da devam etmektedir.

Türk Bayrağı bizim kutsalımızdır

Bağımsızlığımızın sembolü olan bu vatan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalanmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalanmıştır. Yakalanmasının ardından Türk Jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf eden, şahıs, ifadesinde kendini azmettiren akrabasının da adını vermiş, bu kişinin yakalanması için de çalışmalar başlatılmıştır.

Kirli ellerini Türk bayrağına süren şahıs, “Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum” şeklinde ifadesinde özür dilemiştir.

Türk Bayrağına uzanan eller cezasız kalmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi “Bayrağımıza el uzatan haine de, onu oraya gönderen silahlı efendilerine de bu devlet, gereken cevabı en sert şekilde verir.”

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sağladığı güvenli koridorda düzeni bozmak isteyen hiçbir provokatif eyleme izin verilmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en büyük değerlerinden olan Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlık asla affedilmeyecektir. Türk bayrağına zarar veren her kim olursa olsun cezasını eninde sonunda çekecektir.
Milli İstihbarat Teşkilatı, yarına bırakır ama Türk bayrağına el sürenlerin asla yanına bırakmaz. 

ETİKETLER
MİT
Sıradaki Haber
Bahçeli'den UEFA'ya tepki: Merih Demiral'a verilen ceza skandal
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:39
Aliyev ve Fidan, Ermenistan'la ilişkileri müzakere etti
18:41
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
18:34
Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı
18:27
Mardin'de 3 ayrı noktada çıkan yangınlara müdahale ediliyor
18:23
Trabzon'da otomobil devrildi: 7 yaralı
18:21
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı
Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak
Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak
FOTO FOKUS
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ