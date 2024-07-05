Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'daki çarşı projesi alanında gazetecilere, 2 Temmuz'da göreve başladığını hatırlatarak, göreve gelir gelmez deprem bölgesini ziyaret ettiğini söyledi.

Depremin acısını halen unutmadıklarını hatırlatan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem, sel gibi her felakette vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugüne geldiğimizde 276 bin konutun, iş yerinin, ofisin ihale süreci başlatılarak tamamlandı. Hızla 11 ilimizde sahada inşa faaliyetimiz devam ediyor. Yine 4 bin 500 köyde evlerimizi mümkünse yerinde değilse toplu bir şekilde ihtiyacı giderecek şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Başlamış olduğumuz 276 bin konuttan hak sahibi kardeşlerimize 76 binini teslim ettik. Amacımız deprem bölgesinde yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimini gerçekleştirmek. Ardından da gerek şehir içi rezerv alanları gerekse de şehir dışında projelerimizi hızlı bir şekilde bitirip vatandaşımıza teslim etme arzusu ve isteğiyle çalışıyoruz. Bugün itibariyle deprem bölgesinde 2 bine yakın şantiyemizde 153 bin emekçi işçi kardeşimiz faaliyet gösteriyor."

"Burada olmaya devam edeceğiz"

Malatya'da 7 bin 881 konutun bitirilerek depremzede ailelere teslim edildiğini belirten Kurum, kent merkezi ve ilçelerdeki bir çok bölgede de inşaatların devam ettiğini ifade etti.

Konutların hızla bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan Kurum, şehirlerin canlanmasını ve eskisinden daha iyi olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Deprem bölgesinde projelerin tamamlanmasıyla şehirlerin yeni bir çehreye kavuşacağına inandığını anlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz, birçok afette olduğu gibi depremin ilk anlarında da milletimize sözler verdik. Görev süremiz boyunca bu sözleri tuttuk. Şimdi verilen sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Ben bugün buraya sadece bir bakan olarak gelmedim, Malatya'nın bir evladı, deprem bölgesinin bir kardeşi ve deprem bölgesinin ihtiyacını giderecek kişi olarak buradayım. Bu ihtiyaçlar giderilene kadar ihtiyaçlar bitene kadar afetzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar burada olmaya tüm ekibimizle devam edeceğiz. Bir evlatları olarak şantiyede bareti takıp çizmelerini giymiş emekçi bir kardeşleri olarak da onları yalnız bırakmayacağız, bu bizim tek motivasyonumuz olacak. İşin sonunda da buradaki vatandaşlarımızın duasını alıp, bitmiş evlerinde oturup bir çay içmek tek arzumuz ve isteğimizdir. Bu motivasyonla çalışıyor olacağız. Dün depremlerde, selde, yangında nasıl sözümüzü tuttuysak depremden etkilenen illerde de aynı aşk, aynı azim ve kararlılıkla çalışacağımızı ifade etmek istiyorum."

Kurum, Malatya merkez ve ilçelerde yapımı süren projelerin detaylarına ilişkin de bilgi verdi.

Kurum, daha sonra depremde yıkılan ve yeniden yapım çalışmalarının devam ettiği Malatya Çarşısı'nı gezdi.

Emekliler Parkı'nda kurulan konteyner çarşı ve Kışla Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Kurum, Saray Mahallesi'nde de yapılacak olan işyeri ve konut projesi alanında da incelemelerde bulundu.