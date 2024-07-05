Casusluk davasında sanık ifadelerinin detayları dikkat çekti

İsrail istihbarat servisine ajanlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındılar. Haklarında 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Gerekçesi ise “devletin gizli kalması gereken bilgilerinin siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin edilmesi.” 57 kişinin ifadelerindeki detaylar ise dikkat çekici.

Gözaltına alınanlardan biri şüpheli Ahmet Ş., tespitlere göre WhatsApp iletişim uygulamasında “Başakşehir Haberleri” isimli bir kanal kurdu. Kanalda döviz ve altın fiyatları, nöbetçi eczaneler, belediyeye ait açıklamalar Arapçaya tercüme edilerek paylaşıldı. Amaç ise Filistinli ve Suriyeli kişilerin üye olmalarını sağlamak ve onların iletişim bilgilerini ele geçirmek.

Ücret karşılığı ajanlık yaptığını itiraf etti

Bir başka kişi de Halid A. isimli yabancı uyruklu kişi. O da İsrail istihbarat servisine ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanlardan. Gasp, soygun, darp, yaralama, keşif, araştırma, operasyonel hat temini işleri için talimat aldı. İfadesinde de tüm bunları ücret karşılığı yaptığını itiraf etti.

Hasan B. de ifadesinde nasıl ajanlığa ikna edildiğini detaylıca anlattı. İlk başta Facebook’taki “Suriye’lilere iş fırsatı” grubuna katıldı. “İş fırsatı var, önemseyen iletişime geçsin” paylaşımını gördü. Daha sonra da kendisine “Biz bir turizm şirketiyiz İstanbul ile ilgili senden fotoğraflar isteyeceğiz” şeklinde mesaj gönderildi. Böylelikle ajanlık faaliyetine başladı.

Bilgi toplamak için hırsızlık talimatı

Muhammed F. de ajanlık suçlamasıyla gözaltına alınanlardan. İfadesinde yaptıklarını kabul etti. Kendisinden Başakşehir’de oturan Mısırlı bir gazeteci ile Fatih’te bir tıp merkezinde çalışan Mısırlı doktor hakkında bilgi toplanması istendi. Ayrıca bilgi toplamak amacıyla Fatih Aksaray’da bulunan bir döviz bürosundan hırsızlık yapması talimatı verildi. Ve talimatı yerine getirdi.

İstanbul'daki duruşmaya 57 sanık katıldı. Savcılık 56 sanığın 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Bir sanığın dosyasının ise ayrılması talep edildi. Mahkeme heyeti sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.