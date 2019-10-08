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Suriye ve Irak tezkeresinin süresi uzatılıyor08 Ekim 2019 Salı 10:56 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 10:59
Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkere bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin gerekçesinde, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin, terör tehdidinin devam ettiği belirtildi.
Türkiye'nin, Irak ve Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı.
Saat 15'te başlayacak görüşmelerin ardından, mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.
Kaynak: TRT Haber
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