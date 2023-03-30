Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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