Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat çerçevesinde, Şanlıurfa'dan yola çıkan ve Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 zırhlı araç, güvenlik önlemleri altında Akçakale'ye ulaştı.

Araçlar, daha sonra ilçedeki askeri birliğe giriş yaptı.

Kaynak: AA