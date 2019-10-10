Gündem
Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı10 Ekim 2019 Perşembe 11:03 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 12:03
Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
[Arşiv (AA) ]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat çerçevesinde, Şanlıurfa'dan yola çıkan ve Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 zırhlı araç, güvenlik önlemleri altında Akçakale'ye ulaştı.
Araçlar, daha sonra ilçedeki askeri birliğe giriş yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Ordusu mensupları