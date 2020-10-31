İçşleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Soylu, açıklamasında, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığmız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı.

Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.