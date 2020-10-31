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Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin, eşinin ve kızının koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.
İçşleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Soylu, açıklamasında, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığmız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı.
Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Son Dakika KoronavirüsSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 16:35
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