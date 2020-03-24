Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tunceli Munzur Çayı'nda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmalarına Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından devam edildiği belirtildi.

Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, Tunceli’de Munzur Irmağında eğitim yaparken botun alabora olmasıyla kaybolan Jandarma Arama Kurtarma timi personeli J.Uzm.Çvş. Yılmaz Güneş'i arama ve kurtarma faaliyeti için bölgeye intikal ederek göreve başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/rczfwUkQZx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2020

Güneş'i bulmak için Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri, AFAD gönüllüleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.

Rafting kürekleri bulunmuştu

17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkiindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuştı. Uzman Çavuş Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.