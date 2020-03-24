Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlarla olan telekonferans görüşmelerinin görüntülerini paylaştı.

Fahiş fiyatlara geçit yok

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yardıncısı Fuat Okay ile yaptığı görüşmede, "Özellikle ürüleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Biz tabi ülkemiz içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla yurt içinde de fahiş fiyata satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Bunun da yasalarla biliyorsunuz yeri yoktur" dedi.

Erdoğan, Oktay'a ekonomi ve turizmde alınacak tedbirler konusunda şu talimatları verdi:

Turizmde 14 günde geri ödeme konusunda da bunların zaten şuanda Hazine Maliye Bakanlığımız ile turizm Kültür Bakanlığımız ile görüşüyorlar.

Enerji ödemelerinde erteleme olabilir

Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususuunda bu konuyu masaya yatırmamızda fayda olur. Bunlar düşünebilir. Erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz.

Soylu toplu taşımadaki düşüşü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşme sırasında ise toplu taşıma kullanımındaki düşüş ile ilgili bilgi aldı.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ise tebrik etti. Erdoğan, "Uzaktan eğitim çalışmalarını ben de kısmen takip ettim. Rabbim teesirini hak etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızda şu dönemde oldu, bu dönemde olmadı diye bir endişe taşımayacağız" dedi.

Tatil için Bilim Kurulu önerisi beklenecek

Bakan Selçuk'un tatilin uzayıp uzamayacağı konusunda talimatı olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavziyesini çok önemsiyorum. Uzatılabilir de uzatılmayabilir de ... Ama eğer Bilim Kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa, ona uyalım. Bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz onu da" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmede ise Çin'den getirilen 50 bin kit ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/M22GM3vVSD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2020

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