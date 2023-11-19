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TRT Haber 19.11.2023 09:34

Su kayıplarının önlenmesi için yeni adımlar atılacak

Kuraklıkla mücadelede suyun verimli kullanımı, en önemli adım olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, suyu tasarruflu kullanan çiftçinin desteğini artıracak, İklim Kanunu çıkarılacak. Yeni yasal düzenlemelerle su kayıplarının engellenmesine yönelik önlemler alınacak.

Su kayıplarının önlenmesi için yeni adımlar atılacak

Kuraklık yaşayan bölgelere su aktarımı gerçekleştirilecek. Fazla su depolanacak.
Deniz suyu arıtılacak. Yağmur suyu hasadı yapılacak.

Suyun verimli kullanımına yönelik yasal çerçeve bu adımlarla çizilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu önemli konu hakkında ortak tavır almaya hazırlanıyor.
Yeni kanun teklifinin büyük ölçüde uzlaşmayla çıkarılması bekleniyor.

Küresel ısınmanın etkisiyle yağış rejimi değişti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke "kuraklık" tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Yeni düzenleme kapsamında kuraklıktan en çok etkilenen çiftçiler de tasarruf sistemine dahil edilecek. Su tasarrufu sağlayan çiftçiye hibe desteği sağlanacak.

Tarımda su kaybına son verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı "suda sıfır kayıp" için seferberliğe devam ediyor. Bakanlığın öncelikli hedefi,, tarımda tasarrufun sağlanması. "Akıllı sulama" uygulamasıyla ile bu adım desteklenecek.

Suyun verimli kullanımına ilişkin uygulamaları da içeren yeni yasal mevzuat üzerinde çalışılıyor.

Kanun çıkarılacak

Bu kapsamda İklim Kanunu gibi geniş çerçeveli yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bakanlık, yasal çerçeveyle su kayıplarını en aza indirecek adımlar atacak.

Hedef, suyun verimli kullanımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iklim değişikliğine ilişkin düzenleme için Avrupa örneklerini ele aldı.

Hangi ülkede, ne gibi önlemlerin uygulandığı masaya yatırıldı.
Bu örnekler de yeni düzenleme için yol gösterici olacak.

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Kuraklık Su Ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı
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