Çok Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.11.2023 01:55

İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıyı kınadı.

İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de BM bünyesinde bulunan El-Fahura Okulu'na yaptığı ve "onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırının" en şiddetli biçimde kınandığı bildirildi.

İsrail'in bu saldırısının, "Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtı" olduğu belirtilen açıklamada, "Gazze'de, son beş haftada İsrail'in ellerinde hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısı insanlık için bir utanç kaynağıdır. İsrail'in, işlediği bu ağır suçlarla hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almasına uluslararası toplum daha fazla göz yummamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanlık tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçen bu katliamların sorumluları, yarattıkları bu tarifsiz acının hesabını yargı önünde mutlaka vereceklerdir. Gazze'de derhal koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi şarttır. Uluslararası camianın vicdan sahibi her üyesini bu doğrultuda gereken adımları atmaya çağırıyoruz."

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, UNRWA bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Tel ez-Zater Okulu'nu bombalamıştı.

İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun: Dünya barışı için çalışmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:14
Çöp depolama tesisinde kayboldu, arama çalışması başlatıldı
03:07
Erzurum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
02:20
İsrail medyasından çarpıcı iddia: 7 Ekim'de festival alanına İsrail helikopteri ateş açtı
00:48
DSÖ: Gazze'deki Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor
00:40
İspanya'dan İsrail'e daha fazla baskı çağrısı
00:44
Çöken istinat duvarının çukuruna 4 araç düştü
Yurttan mevsimin ilk kar manzaraları
Yurttan mevsimin ilk kar manzaraları
FOTO FOKUS
Fransa'da halk yağmura rağmen Gazze için sokağa indi
Fransa'da halk yağmura rağmen Gazze için sokağa indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ