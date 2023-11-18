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TRT Haber 18.11.2023 23:21

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den "50+1" değerlendirmesi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı seçimi için aranan salt çoğunluk şartına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, “50+1” şartı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin olmazsa olmaz unsuru değildir." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den "50+1" değerlendirmesi
[Fotograf: AA]

Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın bir çok demokratik ülkesinde seçimlerde farklı oranların uygulandığını hatırlattı.

50+1 şartının, siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini ifade etti.

Bu şartın, siyasetin doğal mecrasını tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50+1 şartının değişmesi isabetli olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50+1 şartının değişmesi isabetli olur

En çok oyu alan adayın seçilmesinin sonuçları itibariyle daha sağlıklı ve Türkiye'nin menfaatine olacağını belirtti.

Fatih Şahin paylaşımında, "meselenin anayasal düzlemde gözden geçirilmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

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