AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den "50+1" değerlendirmesi

Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın bir çok demokratik ülkesinde seçimlerde farklı oranların uygulandığını hatırlattı.

50+1 şartının, siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini ifade etti.

Bu şartın, siyasetin doğal mecrasını tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu vurguladı.

En çok oyu alan adayın seçilmesinin sonuçları itibariyle daha sağlıklı ve Türkiye'nin menfaatine olacağını belirtti.

Fatih Şahin paylaşımında, "meselenin anayasal düzlemde gözden geçirilmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.