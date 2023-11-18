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TRT Haber 18.11.2023 17:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50+1 şartının değişmesi isabetli olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(50+1 şartının değişmesi) İsabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa.." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50+1 şartının değişmesi isabetli olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Oy sayısı itibarıyla “en fazla oyu alan aday seçilir” denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır. Diğer yandan Mevcut anayasamızın satır aralarında darbeci zihniyetin ruhunun dolaşıyor olması bizleri en çok rahatsız eden konu. Ayrıca dünya 1980’li yıllardan bugüne çok değişti. Bu değişiklikler anayasa metnine yansıtılmaya çalışılsa da bu anayasamızın metinsel bütünlüğünü yok etti"

"Milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasayı Türkiye’ye kazandırmak, ulaşmayı arzu ettiğimiz en önemli hedeflerimizden biri. Meclis’te yeni anayasa çalışmalarına birkaç defa başladık ancak muhalefetin engellemeleri, verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle hep yarım kaldı. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız"

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